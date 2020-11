Tamuzo apontado ao onze

Fumu Tamuzo está em boa posição para ser titular frente ao Famalicão. As exibições do extremo franco-congolês, de 25 anos, têm convencido Lito Vidigal, que poderá conceder-lhe um lugar no onze numa equipa que não deve conhecer mais alterações em relação ao dérbi com o Nacional. Tamuzo, que pode jogar nas duas alas do ataque, deverá ocupar o lugar do argentino Correa, jogador que substituiu aos 57 minutos nesse duelo com os nacionalistas.

Na jornada anterior, o extremo esteve em bom plano diante do Moreirense, depois de ter saltado do banco. Antes, Tamuzo tinha estado ao serviço da equipa B e até marcou um golo ao Câmara de Lobos.

O plantel treina-se esta quinta-feira de manhã em Santo António e Lito Vidigal tem todos os jogadores disponíveis.