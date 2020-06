Testes à Covid-19 no Marítimo todos negativos

A terceira bateria de testes do Marítimo à Covid-19, realizada na segunda-feira nos Barreiros, deu negativo para todo o grupo de trabalho, desde o presidente Carlos Pereira a técnicos, jogadores e restante staff de apoio. Como manda o regulamento, a equipa volta a ser controlada esta quarta-feira, ou seja 24 horas antes do jogo com o V. Setúbal, que marca o regresso do campeonato.