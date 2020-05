Testes e trabalho físico

O Marítimo realizou ontem a segunda bateria de testes de despistagem à Covid-19, logo pela manhã, nos Barreiros. Envolvidos estiveram jogadores, técnicos e direção, a começar pelo presidente Carlos Pereira. De realçar o facto de o croata Vukovic, que cumpre uma quarentena obrigatória de 14 dias depois de ter voltado à Madeira, ter realizado o quarto teste no espaço de dez dias.

O plantel rumou depois ao complexo do clube onde realizou, essencialmente, trabalho físico. Começou pelo ginásio e terminou no relvado, debaixo de forte calor. Jhon Cley continua à parte a recuperar de um problema muscular, ao passo que Juan Mosquera está a contas com uma mialgia. Os madeirenses alternam a preparação entre Santo António, Machico e Barreiros.