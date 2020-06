Todos os testes no Marítimo deram negativo

Os testes à Covid-19 que o Marítimo realizou no domingo, 72 horas antes do jogo da próxima jornada com o FC Porto, deram todos negativos. Os madeirenses voltam a ser testados terça-feira - técnicos, jogadores e staff de apoio, como manda o protocolo - na véspera da partida com os dragões.





A equipa ainda se treina amanhã, nos Barreiros, seguindo-se a habitual conferência de imprensa do técnico José Gomes. A viagem para o Porto, em voo charter, está marcada para a noite. O regresso acontece somente quinta-feira de manhã, pelo que a equipa terá de efetuar duas pernoitas no norte do país.