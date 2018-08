Continuar a ler

Cláudio Braga pretende dar mais ritmo de jogo aos jogadores, mas não só, e destacou os pontos essenciais que procura ver na sua equipa na partida em Maspalomas."Um jogo como este só tem lógica se o aproveitarmos da melhor forma e aí estão sempre os princípios de jogo, a tentar melhorar a forma de defender, atacar, transição e bolas paradas", referiu.Após uma estreia positiva em jogos oficiais, com o triunfo caseiro diante do Mafra (3-0), que valeu a presença na fase de grupos da Taça da Liga, o técnico maritimista fez um balanço "normal" da semana de trabalho.A um mês do fim do mercado de transferências do verão, existem dúvidas no plantel, em entradas e saídas de jogadores, embora não seja esse o foco de Cláudio Braga."Faz parte do meu trabalho também como treinador estar atento e poder aconselhar, mas, neste momento, o processo é a única coisa em que estou focado. A semana de treino, durante a qual podemos melhorar a nossa equipa e os nossos jogadores, no que estamos à espera, neste caso é o Las Palmas, o Santa Clara e o Rio Ave a seguir", garantiu.O treinador do Marítimo acrescentou que não teria qualquer problema se ficasse com o atual grupo de trabalho."Tudo o que é para melhorar, é bem-vindo, mas, dentro deste plantel, estou super satisfeito com os jogadores que tenho à minha disposição", considerouPara o jogo com o Las Palmas, marcado para sábado, às 21 horas, em Maspalomas, Cláudio Braga convocou 20 jogadores, tendo deixado de fora Zainadine, Rúben Ferreira, Gamboa, Everton e Al Joui.