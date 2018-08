Três alterações nos convocados para receção ao Chaves

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, fez esta quinta-feira três alterações na convocatória do clube madeirense para a receção de sexta-feira ao Chaves, da terceira jornada da Liga NOS.Ricardo Valente, Gamboa e Everton saíram da lista da ronda anterior, na qual o Marítimo perdeu com o Rio Ave, por 3-1, em Vila do Conde, dando lugar a Vukovic, Ibson e Barrera.A única baixa no plantel é o defesa brasileiro Dráusio, que continua a recuperar de lesão.O Marítimo, 11.º classificado, com três pontos, recebe o Chaves, 12.º, também com três pontos, na sexta-feira, com o apito inicial marcado para as 20:30.Charles e Amir.Bebeto, Zainadine, Marcão, Lucas Áfrico, Fábio China e Rúben Ferreira.Vukovic, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.Edgar Costa, Ibson, Barrera, Joel e Rodrigo Pinho.