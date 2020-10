Tudo pronto para ter público

Falta a luz verde das entidades competentes, mas o Marítimo tem tudo preparado a nível de acessos, entradas e procedimentos a adotar para receber adeptos no dérbi de sábado com o Nacional. Está igualmente definido que será o critério da antiguidade dos sócios a compor a primeira lista de 1.060 adeptos (10 por cento da lotação) que terão direito a ver um jogo nos Barreiros ao fim de oito meses. De resto, Lito Vidigal cancelou o treino de ontem, mas abordou a derrota com o Moreirense em reunião com a equipa.