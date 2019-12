Universo do Marítimo foi ao circo

Uma extensa comitiva do Marítimo marcou sexta-feira presença numa sessão do Circo Mundial, no Funchal. Excetuando naturalmente a equipa principal de futebol, que se encontra em estágio para o jogo deste sábado com o Boavista, nos Barreiros, a delegação contou com mais de 700 pessoas do universo do clube, incluindo os alunos do Colégio do Marítimo e respetivos encarregados de educação.





O líder do clube, Carlos Pereira, salientou a matriz popular do clube e regozijou-se pela presença de muito público.