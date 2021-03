Julio Velázquez a caminho do Marítimo

Tudo começa a compor-se para que Julio Velázquez seja o sucessor de Milton Mendes no comando técnico do Marítimo. Segundo apurou Record, há contactos avançados entre as duas partes e o contrato poderá ser válido até o final da época 2021/22, ou seja com a duração de um ano e meio.





O técnico espanhol, que representou em Portugal o Belenenses e o V. Setúbal, pode mesmo viajar para a Madeira nas próximas horas e não está excluída, inclusive, a hipótese de sentar-se no banco na Choupana, no dérbi madeirense com o Nacional. Jogo marcado para a noite de sexta-feira.O treino desta terça-feira, em Machico, foi orientado pelos adjuntos que transitam: Octávio Moreira, Bruno Miguel, prof. Neca, Ricardo Henriques e José Manuel Neves.