Velázquez: «Está claro que não fizemos um bom jogo em todo o sentido»

Julio Velázquez comentou esta quarta-feira a derrota "pesada" (5-1) na deslocação ao terreno do Sporting, em jogo da última jornada da Liga NOS, num encontro em que insulares marcaram apenas na reta final do encontro.





Em declarações à zona de entrevistas rápidas da Sport TV, o treinador do Marítimo assumiu que a sua equipa não fez um bom jogo mas não deixou de olhar para os feitos que a equipa conseguiu alcançar, nomeadamente a permanência no principal escalão."Um resultado pesado, um jogo difícil desde o primeiro momento. Estávamos em casa do campeão que não perdeu um jogo aqui durante toda a temporada. O primeiro, o segundo e o terceiro golo condicionou-nos e não nos deixou discutir o jogo. Vínhamos com a ideia de discutir o jogo, mas também aconteceu no FC Porto-Belenenses SAD. Quando as duas equipas já têm os dois objetivos definidos esta coisas podem acontecer. Hoje está claro que não fizemos um bom jogo em todo o sentido. Mas isso não tira o mérito à equipa que conseguiu a permanência, basta olhar para a tabela e ver só quem vai a playoff. Vínhamos com outra intenção e com outra vontade. Não podemos olhar só para o jogo de hoje. Há que valorizar a temporada e o trabalho da equipa. Conseguimos atingir o objetivo que estava muito difícil, basta olhar e ver que uma equipa que deveria estar a disputar um lugar pela Liga Europa vai agora jogar o playoff", atirou o técnico.