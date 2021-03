Velázquez terá de reinventar

O técnico Julio Velázquez, que se estreou à frente do Marítimo com uma vitória no dérbi com o Nacional, terá várias baixas diante do Famalicão. Do último onze saem o capitão Edgar Costa, que vai cumprir um jogo de suspensão, e o lesionado Jorge Correa, que se junta, assim, a Pelágio, Beltrame e Söderström no boletim clínico dos insulares. Desta forma, o treinador espanhol deverá optar, no centro do terreno, por Rafik e Rúben Macedo, que estiveram bem nos poucos minutos que jogaram na Choupana.