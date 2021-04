Velázquez: «Vitória com muito valor»

Julio Velázquez saiu orgulhoso dos jogadores do Marítimo no triunfo (1-0) sobre o Sp. Braga. "Estou muito satisfeito pelos três pontos, numa vitória com muito valor, porque não nos podemos esquecer do nível da equipa que enfrentámos, com um plantel de dimensão europeia, que luta por lugares que dão acesso à Liga dos Campeões", assinalou o técnico dos insulares, observando: "Fico muito orgulhoso por treinar estes jogadores, são rapazes extraordinários, com muita qualidade e com um compromisso pelo trabalho que nós, equipa técnica, estamos a tentar implementar".





A permanência está perto, mas o técnico mantém os pés no chão: "Quando vais conseguindo bons resultados, os níveis de confiança sobem e é mais fácil porque se sentem mais seguros em tudo o que fazem. Mas temos de manter os mesmos níveis de concentração."