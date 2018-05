Continuar a ler

Por acertar está a anunciada saída de Daniel Ramos, que tem contrato por mais um ano. Em entrevista ao ‘JM - Madeira’, Carlos Pereira foi claro: o Marítimo quer ser ressarcido do valor que pagou ao Santa Clara e pela promoção e valorização do treinador.Entretanto, o vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, confirmou que há muitas sondagens por Joel. "O Cruzeiro só tem 50% e tem de dar uma parte ao Marítimo, o que é justo. Destacou-se lá, fez golos e vários clubes estão a sondá-lo", adiantou.