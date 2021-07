Vítor Costa diz que convite do Marítimo "era impossível recusar"

Vítor Costa, a mais recente contratação do Marítimo, disse esta sexta-feira que o convite para ingressar no clube "era impossível recusar", em declarações à televisão do emblema madeirense.

"Estou muito feliz por voltar a Portugal e o convite do Marítimo era impossível recusar", sublinhou o lateral esquerdo, que já representou o Arouca na II Liga e o Desp. Aves no patamar mais alto do futebol português.

Motivado para dar o seu melhor, o atleta brasileiro acredita que esta será uma época de "muitos frutos colhidos" para o clube insular.

Vítor Costa, de 27 anos, descreveu-se como um "lateral esquerdo com muita força ofensiva" e conhecedor da "tradição e dimensão" do Marítimo.

Os 'verde rubros' já oficializaram nove reforços, até à data, o guarda-redes Miguel Silva (ex-APOEL, Chipre), os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo, Brasil), Vítor Costa (Ex-CSA, Brasil), os médios Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), Marcos Silva (ex-Recreativo de Águeda) e Diogo Mendes (ex-Benfica) e os avançados Henrique (ex-CSKA Sófia, Bulgária) e André Vidigal (ex-Estoril Praia).

No primeiro jogo oficial da época 2021/22, o Marítimo recebe o Boavista, para a 1.ª fase da Taça da Liga, em 25 de julho.