Vítória por 3-2 diante do Al Duhail

O Marítimo registou esta segunda-feira a primeira vitória no estágio que está a realizar no Algarve, depois de somar cinco empates. A equipa insular bateu por 3-2 o Al Duhail, do Qatar, formação orientada pelo português Rui Faria.





A turma do Funchal esteve a perder por 0-2, golos de Almoez (45', de penálti, e 57'), mas reagiu e virou o marcador a seu favor, valendo-se dos remates certeiros de Getterson (61'), Ruan (66') e Pelágio (74').O estágio do Marítimo no Algarve encerra esta quarta-feira, com um jogo frente aos ingleses do Luton Town, em Albufeira.