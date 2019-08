Vitória sobre equipa B em jogo de treino

O Marítimo venceu esta terça-feira um jogo-treino com a sua equipa B, por 3-2. René Santos, Erivaldo e Rodrigo Pinho fizeram os golos da formação principal, constituída por jogadores que não fizeram parte do onze inicial no jogo da Taça da Liga com o Leixões. René (própria baliza) e Nassur marcaram os golos dos "B", que deram boa réplica.Nuno Manta apresentou esta equipa: Amir; Bebeto, René Santos, Lucas Áfrico e Fábio China; Fabrício, Maeda e Marcelinho; Erivaldo, Rodrigo Pinho e Barrera. Entraram depois Pedro Mateus, e André Teles.Lesionado está Douglas Grolli, que teve de sair mais cedo do treino de segunda-feira, ontem só fez tratamento e está em dúvida para o Sporting. Pedro Pelágio continua a recuperar bem das queixas musculares. Quarta-feira o Marítimo treina-se na Camacha e quinta nos Barreiros, palco do jogo com os leões, à porta fechada.