Voltar a dar cartas e procurar ganhar de novo

Lito Vidigal desdramatizou a derrota caseira com o Portimonense e pediu cabeça limpa para encarar a tradicionalmente complicada visita a Moreira de Cónegos, onde o Marítimo só ganhou por duas vezes. "O crescimento faz-se assim. Por isso, é voltar a dar cartas, trabalhar e jogar para vencer", salientou o técnico, que vai manter o esquema de três centrais mas introduzindo peças novas, com Fábio China e Bambock a serem candidatos a um lugar no onze. "É um adversário difícil, que também está sustentado na Liga NOS e tem obtido classificações seguras nos últimos anos", assinalou.





A equipa viajou ontem de manhã para o Porto, realizando o último treino no relvado dos Dragões Sandinenses. Entretanto, Pelágio, Mosquera e Rúben Macedo vão jogar esta manhã pela equipa B, em Vila Real.