Vukovic chegou a acordo com o Marítimo para a rescisão

Josip Vukovic chegou a acordo para rescindir contrato com o Marítimo, clube com o qual ainda tinha mais uma temporada de ligação. O médio croata tinha mercado, nomeadamente em Inglaterra, mas, juntamente com o emblema maritimista, optou por colocar um ponto final na ligação, tornando-se um jogador livre para escolher o próximo clube. Ao serviço da equipa madeirense, o jogador, de 28 anos, realizou 57 partidas oficiais ao longo de duas épocas e não marcou qualquer golo.

Entretanto, Rodrigo Pinho já aterrou no Funchal e cumpriu os habituais exames médicos e testes físicos, tendo integrado, depois, os trabalhos no relvado. Tal como Josip Vukovic, o avançado brasileiro pode estar de saída do Marítimo, pois existem propostas concretas que o presidente Carlos Pereira se encontra a analisar.