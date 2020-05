Vukovic de volta a Portugal

Vukovic já está de regresso a Portugal, depois de ter passado cerca de dois meses na Croácia a recuperar de uma cirurgia ao joelho direito. O médio croata conseguiu lugar num voo entre Split e Frankfurt, de onde rumou a Lisboa, aguardando agora a ligação para a Madeira, muito provavelmente na terça-feira.

Entretanto, Kerkez disse, em declarações à Marítimo TV, que o período de confinamento ficou mais fácil depois de saber que vai ser pai. Mas não escondeu a alegria por voltar ao campo. "Foi muito estranho trabalhar em casa, com treinos online, mas acho que conseguimos fazer o melhor possível. Já começámos a treinar em campo e aqui tudo é mais fácil. Vamos continuar a seguir as medidas, preparar-nos bem e lutar para colocar o Marítimo no lugar que merece", garantiu o defesa-central sérvio. A equipa regressa amanhã ao trabalho.