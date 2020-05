Vukovic espera para viajar

O médio Vukovic continua no seu país à espera de ordem para viajar para a Madeira. O espaço aéreo croata permanece encerrado e só quando houver luz verde das autoridades é que o influente jogador poderá voltar e ser reintegrado no plantel às ordens de José Gomes. Enquanto isso não acontece, Vukovic continua a treinar-se com o amigo e ex-colega Ivan Tomicic, médio do RNK Split, como tem dado conta através das redes sociais, mostrando-se plenamente recuperado da cirurgia ao joelho direito. Se tudo correr bem, e o jogador se apresentar com os índices físicos adequados, será ‘reforço’ garantido para as dez jornadas que ainda faltam disputar na 1ª Liga.