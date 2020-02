Vukovic operado ao joelho

Vukovic foi operado ao joelho direito, na Croácia, e tem a época em risco. Só depois de se conhecer a real extensão da lesão será determinado o tempo de paragem.

O médio croata, de 27 anos, saiu com queixas do jogo com o Aves e foi sujeito a exames que aconselharam o recurso à cirurgia. O jogador pediu para ser operado em Zagreb, por um especialista de confiança, e foi devidamente autorizado pela SAD. O técnico José Gomes fica, assim, privado de um elemento importante e habitual titular.

Entretanto, a equipa voltou ontem ao trabalho, em dois grupos: os titulares em Tondela fizeram banhos e massagens e os restantes treinaram em Machico, à porta fechada. Grolli continua de fora devido a lesão e vai falhar o jogo com o Paços de Ferreira.