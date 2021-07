Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Xadas oficializado por três épocas no Marítimo Sp. Braga fica com 60 por cento do passe do jogador, que esteve cedido aos insulares na época 2019/20





• Foto: Filipe Farinha