Zainadine confiante no efeito ‘Caldeirão’

Três dos quatro jogos que faltam ao Marítimo serão no ‘caldeirão’ dos Barreiros, onde a equipa de Petit somou nove pontos nos últimos três encontros. Zainadine, que está de regresso após castigo, confia no efeito do fator casa para conseguir rapidamente a desejada tranquilidade.

"Estamos confiantes com os resultados que temos feito em casa e neste jogo não podemos dececionar. A palavra de ordem é ganhar. Todas as equipas têm altos e baixos, mas aqui em casa, os adeptos apoiam-nos sempre e esperamos deixá-los alegres no fim, pois eles merecem", salientou o moçambicano à Marítimo TV, recusando haver qualquer ansiedade. "O grupo está concentrado e tranquilo. Esta não é a altura para estarmos ansiosos, senão vamos querer fazer tudo à pressa e isso pode custar-nos muito caro. Estamos focados naquilo que temos a fazer", garantiu. Zainadine espera distanciar-se de um concorrente direto, mas tem noção do que vale o Tondela. "Estão nesta situação, mas têm boa equipa", observou o central. O último treino realizou-se na Camacha.