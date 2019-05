O defesa internacional moçambicano Zainadine foi esta quinta-feira eleito futebolista da época do Marítimo na edição de 2019 da gala do clube verde rubro da I Liga.Zainadine, que chegou ao Marítimo em janeiro de 2017, realizou 33 jogos em 2018/19 e apontou um golo, tendo sido ainda o vencedor da categoria de melhor defesa.Petit conseguiu a manutenção após ter chegado a meio da época à Madeira para substituir Cláudio Braga e recebeu o prémio de treinador do ano.O brasileiro Charles venceu a categoria de melhor guarda-redes, o croata Vukovic foi o melhor médio, o jovem médio madeirense Pedro Pelágio foi o jogador revelação e o capitão Edgar Costa foi eleito pelo quarto ano seguido o melhor avançado.Nota também para o presidente Carlos Pereira, que foi distinguido como dirigente da época e foi homenageado pelo trabalho desenvolvido na construção do Estádio do Marítimo.