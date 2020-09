Zainadine garante: «Está tudo a postos para o início do campeonato»

Zainadine afirmou este sábado que o Marítimo está "a postos" para o início da Liga NOS e falou sobre os bons resultados alcançados durante a fase de preparação.

Os leões do Almirante Reis ainda não conheceram o sabor da derrota nesta segunda etapa da pré-temporada, tendo derrotado os sub-23 do Sp. Braga (3-2) e o Paços de Ferreira (1-0) e empatado com o Rio Ave (0-0).

"Tem sido bom, por aquilo que temos feito. A nossa equipa está mais entrosada e já está tudo a postos para o início do campeonato", sublinhou o internacional moçambicano, em declarações à televisão do clube madeirense.

O patrão da defesa, como é conhecido, falou da importância de integrar rapidamente os novos reforços, tendo sido Caio Secco o último a chegar ao estágio, em Lousada, juntando-se a Fumu Tamuzo, Rafik Guitane, Rúben Macedo e Marcelo Hermes, na lista de contratações do Marítimo para a temporada 2020/21.

"Temos integrado os novos jogadores da melhor maneira possível. É muito importante que eles se sintam já em casa. Como jogadores mais 'antigos', essa é a nossa obrigação. Somos todos um grupo e, com eles, tornamo-nos ainda mais fortes", afirmou o atleta, de 32 anos, que chegou ao clube insular em janeiro de 2017.

O Marítimo recebe este sábado o Boavista, no penúltimo ensaio do estágio, em Lousada, que termina na quarta-feira, com o último encontro a acontecer diante do Sporting, em Alcochete.