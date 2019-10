Zainadine já trabalha

Zainadine já participou no treino de ontem em Machico. O defesa-central moçambicano, que esteve ao serviço da seleção, efetuou recuperação ativa, enquanto Kerkez continua a fazer treino específico.

Apontando à partida com o Beira-Mar, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, o médio Jhon Cley mostrou-se otimista para ultrapassar a formação aveirense. "É um jogo decisivo e precisamos de ter atenção para vencer e garantir a próxima fase. Vamos procurar fazer um jogo seguro", disse o brasileiro ao ‘Lance’.

Taça da Liga

Entretanto, a Câmara Municipal do Funchal, através do DN Madeira, deu a conhecer a intenção de se candidatar à organização da final four da Taça da Liga de 2020/21, contando com o apoio do Marítimo e também do Nacional.