Zainadine quase de volta

Zainadine pode voltar já hoje de manhã aos treinos no Marítimo depois de recuperar da infeção de Covid-19. O central testou positivo a 12 de novembro, quando estava ao serviço da seleção de Moçambique, tendo ficado em Maputo durante três semanas, visto que os dois testes que fez nesse período deram positivo. Só à terceira é que foi de vez, com Zainadine a chegar à Madeira antes do duelo com o Farense, embora tenha feito quarentena, que termina hoje. Assim, é provável que já trabalhe às ordens de Milton Mendes. De qualquer das formas, é certo que estará disponível para o próximo embate da Liga NOS, dia 19, com o Belenenses SAD.

Recorde-se que o Marítimo viu o duelo com o Salgueiros, para a Taça de Portugal, ser adiado para dia 23 devido a casos de Covid-19 na equipa nortenha.