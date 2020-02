Zainadine realça identidade

Autor do primeiro golo na vitória sobre o P. Ferreira, Zainadine destaca as diferenças que o Marítimo apresenta agora sob o comando de José Gomes.

"É sempre difícil quando jogas em função do adversário. Por exemplo, se treinas durante a semana e o treinador do Sporting decide mudar o modelo, chegamos ao jogo sem saber o que fazer. Mas agora temos uma identidade. Não jogamos em função do adversário, mas com o nosso modelo, independentemente de ser Benfica, FC Porto ou Sporting", salientou, apontando: "Com José Gomes mudou muita coisa. Há mais alegria e ele gosta de que a bola circule de um lado para o outro até encontrarmos uma linha de passe. Nota-se uma evolução enorme", acentuou Zainadine. Entretanto, Diego Moreno já voltou a treinar e deve render Edgar Costa no Jamor.