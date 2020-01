Zainadine: «Saio daqui muito triste, principalmente pelo que fizemos na 1.ª parte»

Zainadine, defesa do Marítimo, não escondeu a tristeza depois da derrota (1-0) diante do Sporting.





"Saio daqui muito triste, principalmente pelo que fizemos na 1.ª parte. É verdade que não entrámos muito bem no jogo, mas depois tivemos oportunidades e podíamos ter chegado ao intervalo a ganhar por um ou dois zero. Infelizmente, não conseguimos concretizar. Fiquei mais feliz pela segunda parte que fizemos, onde conseguimos impôr as nossas ideias, embora o Sporting tenha aproveitado um lance, foi feliz e conseguiu concretizar", disse o moçambicano em declarações à Sport TV. Zainadine já pensa agora no jogo com o Aves."Vamos continuar a trabalhar e tenho a certeza que vamos conseguir um bom resultado no próximo jogo com o Aves", concluiu.