Zainadine vai mesmo a jogo

Pese embora ter realizado apenas um treino na sexta-feira com os companheiros, após representar a seleção, Zainadine foi chamado por Cláudio Braga e vai ser titular esta tarde com o Feirense, formando dupla com Lucas Áfrico no eixo defensivo. O mesmo não deve acontecer com o iraniano Amir, que já trabalhou ontem, mas deve dar o lugar a Charles, habitual titular nas taças.O técnico, de 44 anos – naturalmente pressionado pelo ciclo de resultados negativos e a precisar de uma vitória –, deverá fazer algumas alterações no onze, relativamente à última partida com o Nacional, na Choupana. Ainda sem Danny, que cumpre o segundo jogo de suspensão, Braga vai dar as rédeas do jogo a Jorge Correa, apostando na verticalidade de Ricardo Valente para um apoio mais direto a Joel.De resto, a única novidade nos convocados foi o regresso de Rúben Ferreira, refeito de lesão numa das pernas, saindo o jovem Nanú, que se debate com um problema num dos joelhos. Refira-se ainda que, no último treino, os penáltis foram ensaiados.Entretanto, Gamboa e Everton foram convocados para jogar esta manhã pelo Marítimo B.