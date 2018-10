Zainadine volta em Moreira de Cónegos

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, só fez uma mudança na lista de convocados para o jogo de domingo, no terreno do Moreirense: volta Zainadine e sai Nikolaos. O central moçambicano ficou fora do jogo da Taça de Portugal, em Moura, depois de ter estado ao serviço da seleção do seu país, voltando assim ao onze verde-rubro no campeonato.Quanto a Joel, que apenas sexta-feira voltou a treinar-se com os colegas, a decisão de Cláudio Braga foi deixá-lo na Madeira. Recorde-se que o camaronês sentiu dificuldades no regresso da seleção, devido ao visto de entrada em Portugal.Charles e Amir.Bebeto, Marcão, Lucas Áfrico, Zainadine, Fábio China e Rúben Ferreira.Vukovic, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.Edgar Costa, Ricardo Valente, Barrera, Everton e Rodrigo Pinho.