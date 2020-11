Ibrahima Camará chamado à seleção da Guiné-Conacri

Ibrahima Camará, do Moreirense, foi esta segunda-feira convocado pela seleção da Guiné-Conacri para o duplo compromisso com o Chade, da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

O médio integra os 23 eleitos do treinador francês Didier Six para os embates com a congénere chadiana, na quarta-feira e no domingo, nas cidades de Conacri e N'Djamena, da terceira e quarta jornadas do Grupo A de apuramento para a próxima edição da CAN.

A Guiné-Conacri, vice-campeã da CAN em 1976, reparte a liderança da 'poule' com o Mali, com quatro pontos em seis possíveis, enquanto a Namíbia segue na terceira posição, com três, e o Chade ocupa o quarto e último posto, sem qualquer ponto.

Ibrahima Camará, de 21 anos, rende o compatriota de setor Amadou Diawara, que alinha nos italianos da Roma, orientados pelo português Paulo Fonseca, e teve um teste positivo para o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

O atleta do Moreirense esteve infetado no início de outubro, quando a seleção da Guiné-Conacri estagiou no Algarve, mas recuperou há duas semanas e cumpriu dois minutos como suplente utilizado na derrota frente ao Rio Ave (2-0), da sexta jornada da Liga NOS.

Ibrahima Camará escapou ao surto de covid-19 que assolou o clube vimaranense na semana passada e originou 30 casos de infeção, cuja maioria está assintomática, entre futebolistas, equipa técnica, outros funcionários e o líder da SAD, Vítor Magalhães.

O médio duas vezes internacional pela Guiné-Conacri está autorizado a juntar-se aos trabalhos da seleção daquele país africano, já que foi um dos dois jogadores sem recolhimento domiciliário obrigatório decretado pelas autoridades de saúde.

Os treinos da formação minhota estão suspensos desde terça-feira e os futebolistas têm recebido instruções diárias da equipa técnica liderada por Ricardo Soares, de modo a manterem-se ativos nas respetivas residências até ao regresso faseado aos relvados.

O Moreirense, no 11.º lugar, com oito pontos, deveria ter recebido o Paços de Ferreira no sábado, num jogo da sétima jornada da Liga NOS, que foi adiado para 01 de dezembro, às 21:45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O próximo compromisso dos vimaranenses é a visita ao Merelinense, integrada na terceira eliminatória da Taça de Portugal e aprazada para 22 de novembro, às 15:00, no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, freguesia do concelho de Braga.