Moreirense aprova por unanimidade contas positivas do clube e da SAD

Os sócios do Moreirense, 12.º classificado da I Liga portuguesa em futebol, aprovaram, esta sexta-feira, por unanimidade as contas do clube e da SAD, bem como um voto de louvor à atual administração, disse o presidente, Vítor Magalhães."Temos resultados fantásticos, contas muito positivas, o que é muito bom, dado que estamos a fazer investimentos importantes na consolidação do clube e na formação, nomeadamente o investimento na nossa futura academia", disse o presidente do emblema minhoto.O dirigente, que falava à agência Lusa após uma assembleia-geral, referia-se ao centro de estágios do Moreirense, equipamento orçado entre oito e nove milhões de euros.O projeto, que fica a cerca de 200 metros do estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, é uma infraestrutura para a qual foram projetados quatro campos de futebol, um edifício com 20 quartos, um ginásio, entre outras valências.Esta assembleia-geral, que contou com a participação de cerca de uma centena de associados, ficou ainda marcada pela aprovação também unânime de um voto de louvor à atual administração liderada por Vítor Magalhães, voto sugerido por um dos sócios presentes.Quanto ao Relatório de Gestão e as Contas de Exercício Económico de Época Desportiva de 2018/2019, votado esta tarde, neste consta que o clube fechou o exercício da época passada com um milhão e 849 mil euros de saldo positivo, enquanto a SAD fechou com dois milhões e 442 mil euros de lucro.