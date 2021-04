Camisolas especiais ajudam missão solidária

As camisolas que o Moreirense vai utilizar frente ao Sporting vão ser um dos pontos de interesse do embate entre cónegos e leões. Isto porque o emblema do concelho de Guimarães decidiu associar-se a um projeto solidário, intitulado ‘Projecto Raízes’, criando para esta partida uma camisola de edição limitada com as palavras ‘vai ficar tudo bem’.

As receitas das futuras vendas deste equipamento irão reverter na totalidade para este projeto solidário. Em comunicado, o Moreirense explicou o cariz desta iniciativa. "O ‘Projeto Raízes’, com sede em Moreira de Cónegos, agrega também Lordelo, Conde, Gandarela, Serzedelo e Guardizela. E tem como objetivo o apoio social em situações de pobreza ou de exclusão social, desenvolvendo também atividades de animação comunitária nas localidades abrangidas", escreveu o emblema cónego na nota em que oficializou a parceria.