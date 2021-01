Abdoulaye reforça defesa do Moreirense

Um dia depois de anunciar Vasco Seabra como novo treinador, o Moreirense oficializou a aquisição de um nome de peso para o eixo da sua defesa. Abdoulaye, central com passagem pelo FC Porto, é reforço dos cónegos por uma temporada e meia.





O internacional senegalês passou ainda por V. Guimarães, Académica e Sp. Covilhã em Portugal. Lá fora, defendeu as cores de Fenerbahçe, Alanyaspor, TSV 1860 München, Deportivo e Rayo Vallecano.A chegada de Abdoulaye Ba a Moreira de Cónegos deverá levar à saída de um dos defesas-centrais do plantel. De acordo com o que foi possível apurar, Reynaldo César, reforço contratado no último verão, deverá ser emprestado.