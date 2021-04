Abdoulaye tem via aberta

Abdoulaye Ba tem via aberta para regressar à equipa titular do Moreirense no encontro desta quarta-feira, diante do Santa Clara. Esta janela de oportunidade abre-se por força da ausência de Steven Vitória, que foi expulso no encontro diante do Tondela, pelo que terá de cumprir um jogo de suspensão.

Os cónegos, de resto, viajam já hoje para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, depois do treino matinal. Será já em solo açoriano que Vasco Seabra irá ministrar, amanhã, o derradeiro treino de preparação do encontro.