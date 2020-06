Abdu Conté de volta à titularidade no Moreirense

O regresso de Abdu Conté ao onze é uma das novidades esperadas para o dérbi com o V. Guimarães. Após um período de paragem mais demorado, devido à infeção por covid-19, o lateral-esquerdo já atuou na segunda parte frente ao Rio Ave. Agora, tem via aberta para recuperar a titularidade, uma vez que Djavan continua fora dos planos de Ricardo Soares. Na retoma do campeonato, o defesa apresentou-se a um nível físico abaixo dos colegas e tem sido preterido das escolhas do técnico, que não o convocou para os últimos dois jogos.