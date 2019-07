Abdu Conté pode ser reforço do Moreirense

O Moreirense e o Sporting estão em negociações para a transferência de Abdu Conté, lateral-esquerdo integrado por Marcel Kaizer nos trabalhos de pré-temporada.





A possibilidade do defesa mudar-se para Moreira de Cónegos tem vindo a ser trabalhada nas últimas semanas e poderá conhecer desenvolvimentos quando o treinador do Sporting efetuar cortes no plantel. Depois de se ter destacado na equipa sub-23 do Sporting, Abdu Conté, de 21 anos, terá no Moreirense a primeira oportunidade de jogar ao mais alto nível.