Abdu Conté suscita cobiça

Para além da possibilidade de rentabilizar as apostas no avançado Fábio Abreu, que foi o melhor marcador do plantel, e no médio Filipe Soares, os cónegos também podem tirar dividendos financeiros da ligação ao lateral-esquerdo Abdu Conté. O defesa tem despertado o interesse de vários emblemas e os minhotos já foram sondados por clubes de Espanha, Alemanha e até de Itália.