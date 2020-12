Afonso e Steven de fora

O jogo com o Tondela deixou mais duas baixas no plantel do Moreirense. Afonso Figueiredo sofreu uma entorse na tibiotársica da perna direita, após uma entrada de Bebeto, e está entregue ao departamento médico. Nesta altura, os três laterais-esquerdos do Moreirense encontram-se lesionados, uma vez que Abdu Conté voltou a apresentar queixas, e, por isso, já sem sequer foi convocado para a deslocação a Tondela. Por seu turno, Steven Vitória sofreu uma lesão no adutor da perna direita e também falhou o regresso aos treinos.

Estes três jogadores juntaram-se a uma longa lista de indisponíveis: Sori Mané, Pedro Amador, Pedro Nuno, Lucas Silva, Matheus Silva e André Luís. Deste grupo, apenas Lucas Silva poderá estar apto para a receção ao Santa Clara.