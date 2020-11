Afonso Figueiredo: «Resultado podia ter sido diferente»

Afonso Figueiredo comentou o resultado adverso obtido em Alvalade para o Moreirense, num jogo no qual, no seu entender, a formação minhota fez por merecer outra sorte.





"Entrámos muito bem no jogo, com confiança e a fazer o que o míster pediu. Trabalhámos muito bem durante a semana, estudámos os pontos fracos do Sporting, Mas acabámos por sofrer um golo estranho mas a equipa esteve muito bem na atitude durante o jogo", começou por analisar, à SportTV.Apesar de atuar no reduto do líder, o lateral assegura que o Moreirense entrou de peito aberto no terreno do Sporting. "Contenção não é a palavra certa, não viemos a Alvalade com uma estratégia para defender, queríamos muito os três pontos. Não entrámos tão bem no 2º tempo mas o resultado podia ter sido diferente. Tivemos uma atitude excelente durante todo o jogo."O Moreirense não tem tido uma temporada fácil, fruto dos muitos casos da Covid-19 no plantel e, mais recentemente, a troca de Ricardo Soares por César Peixoto. Muitas mudanças que demoram tempo para assimilar, segundo o lateral-esquerdo de 27 anos. "Estamos a adaptar-nos a tudo. César Peixoto trouxe ideias novas, vai demorar o seu tempo mas ao pouco vamos começar a jogar como o míster quer e ter excelentes resultados. O objetivo passa por ganhar o maior número de jogos possível."