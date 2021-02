Alex Soares de volta ao onze do Moreirense

Depois de cumprirem um jogo de suspensão frente ao Benfica, Steven Vitória e Alex Soares estão de volta às opções de Vasco Seabra. Apesar disso, apenas o médio deve fazer parte do onze que o técnico vai apresentar frente ao Boavista.





Com o regresso de Alex Soares, Lucas Silva deve ser sacrificado e Filipe Soares deve integrar o trio de ataque. Noutro âmbito, Yan Matheus e Walterson deixaram o jogo com o Benfica com queixas musculares, mas já foram integrados em pleno nos treinos do Moreirense. A dupla também deverá fazer parte do onze no Estádio do Bessa.A partida está agendada para as 20h30 desta sexta-feira.