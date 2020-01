Alternativa para Luther

A lesão de Luther Singh vai obrigar a SAD a procurar um extremo para reforçar o plantel no mercado de janeiro. Com uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, o sul-africano será operado em breve, mas o regresso à competição só está previsto para meados de março, no melhor dos cenários. O Moreirense já está a desenvolver contactos para garantir uma alternativa, mas não está descartada a possibilidade de avançar para a contratação de dois jogadores para as alas, uma vez que Pato Rodríguez está na lista dos dispensáveis.