Ambição da SAD trava eventuais saídas

Depois de ter vendido o defesa-central Mohamed ao Rizespor, da Turquia, o Moreirense não deverá negociar a saída de mais jogadores até ao fecho do mercado.A ideia dos responsáveis dos cónegos passa por manter no plantel os jogadores que protagonizaram uma primeira volta histórica, resistindo assim às investidas que têm acontecido.A Moreira de Cónegos chegaram sondagens por alguns jogadores, com destaque para Chiquinho. Houve mesmo uma proposta de um clube estrangeiro, no valor de dois milhões de euros, que se revelou insuficiente para convencer a SAD a negociar um dos seus principais activos, até porque 50 por cento dos direitos económicos do jogador pertencem ao Benfica.Já o caso de Loum é diferente. A permanência do jogador é dada como certa, mas se o Sp. Braga, detentor do seu passe, optar por vendê-lo o Moreirense terá de aceitar o negócio. Mas, neste caso, teria de receber uma percentagem do valor acertado pelos bracarenses.