André Luís em gestão

Algumas queixas físicas impediram André Luís de terminar o jogo com o Sporting, tendo sido substituído aos 72 minutos. O problema, ao que tudo indica, não fez soar os alarmes em Moreira de Cónegos e a possibilidade de recuperar a tempo do jogo de amanhã, com o P. Ferreira, ainda não está colocada de parte. O ponta-de-lança vai ser gerido com pinças e, consoante a evolução, poderá ou não entrar nas contas de César Peixoto. De prevenção está Derick, a outra opção do técnico para atuar no eixo do ataque dos cónegos.