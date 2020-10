André Luís volta a treinar no relvado

André Luís continua a recuperação da lesão que ainda não o deixou estrear-se com a camisola do Moreirense. O avançado já começou a treinar no relvado, mas só tem o seu regresso marcado para daqui a duas semanas. O mesmo prazo aplica-se a D’Alberto que também está lesionado.

O último teste de despiste à Covid-19 que Ibrahima fez revelou um resultado inconclusivo, pelo que o médio continua afastado do grupo.