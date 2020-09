Avançado Fábio Abreu é alvo do PAOK

Depois de ter sido apontado a clubes espanhóis e búlgaros, Fábio Abreu surge agora na lista de potenciais reforços do PAOK. Os gregos, orientados por Abel Ferreira, já terão mesmo apresentado uma proposta pelo internacional angolano, que foi uma das revelações da época passada ao apontar 15 golos.





Segundo o portal www.sportime.gr, o PAOK propôs ao Moreirense o empréstimo do avançado por uma época, com uma cláusula de compra obrigatória no verão de 2021, ou seja, no final da temporada.Com mais dois anos de contrato com o Moreirense, Fábio Abreu tem uma cláusula de rescisão de cinco milhões de euros.A SAD do Moreirense colocou o avançado no mercado e até já se precaveu para a sua saída com a contratação de Derick Lacerda (ex-Académica) e Leonardo Ruiz, que está prometido pelo Sporting.