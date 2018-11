Benfica como prenda do 80º aniversário

O Moreirense completa hoje o seu 80º aniversário. Todavia, e ao contrário do que é habitual, a data não será celebrada, sendo a principal razão o facto de a estrutura do futebol estar a preparar a deslocação à Luz, viajando já esta tarde para Lisboa, no sentido de defrontar amanhã o Benfica.

Um bom resultado contra as águias seria a prenda ideal desejada pelo presidente Vítor Magalhães, sendo esse o objetivo no qual o emblema do concelho de Guimarães se encontra concentrado. A posição tranquila na tabela permite encarar estes desafios com confiança.

Entretanto, e precisamente face à avaliação positiva do rendimento da equipa, Ivo Vieira não deverá promover alterações significativas no onze habitual para o encontro com o Benfica. À exceção da troca obrigatória de Heriberto – impedido de atuar por pertencer aos encarnados – por Arsénio, o técnico manterá a aposta na equipa que bateu o Marítimo.

De fora das opções está Halliche. O central recupera de um estiramento muscular que o tem afastado dos treinos.