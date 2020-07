Bilel despede-se do Moreirense

Bilel despediu-se esta terça-feira do Moreirense. O futebolista de 26 anos, em final de contrato, deixa os minhotos, depois de ter cumprido três temporadas em Moreira de Cónegos.





O extremo francês não participou no derradeiro treino para a receção do Moreirense ao Paços de Ferreira, agendada para esta quarta-feira às 17h, sendo já certa a ausência para o encontro frente aos castores.Bilel deixou uma mensagem nas redes sociais, agradecendo a oportunidade dada pelo clube."Toda a história tem um início e um fim. Chegou a hora de fechar mais um ciclo na minha carreira. Despeço-me de um clube que acreditou em mim e que me abriu as portas da I Liga. Foram três anos de aprendizagens e de grandes experiências. Agradeço ao Moreirense por tudo o que me proporcionou, a todos os meus companheiros, ao staff e aos adeptos do clube, que me fizeram sentir em casa. O caminho agora continuará noutro sentido, mas fica a minha enorme gratidão. Continuem por aí, um abraço", referiu.