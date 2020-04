Bilel festeja 26.º aniversário: «A grande festa, com todos unidos, ficará para mais tarde»

O avançado Bilel Aouacheria comemorou o 26.º aniversário num contexto diferente do habitual. O avançado do Moreirense está a cumprir o período de isolamento, em casa, que condiciona os festejos, em que tradicionalmente junta a família e os amigos.





O franco-argelino gravou uma mensagem para as redes sociais do clube, com uma mensagem de esperança para o futuro. "Celebro mais um aniversário, ainda que de uma forma diferente. É dia de festa, mas uma festa comedida no conforto das nossas casas. A grande festa, coletiva, com todos unidos, ficará para mais tarde. Até lá, fiquem em casa e cuidemos uns dos outros."